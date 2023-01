Intervenuti i carabinieri

1' DI LETTURA

ENNA – Una donna di 63 anni, Laura Pizzi, è morta stamani in un incidente stradale sulla SS 117 bis all’incrocio per Pergusa. Ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un camion e l’autista è stato portato all’ospedale Umberto I di Enna.