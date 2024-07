Enna, alla Kore le prime lauree in ingegneria dell’intelligenza artificiale

A tre studenti siciliani, tra cui una donna

ENNA – Sono state conferite all’Università Kore di Enna le prime lauree magistrali in Ingegneria dell’intelligenza artificiale. A conseguire il titolo, tutti nella prima sessione utile di laurea e quindi in anticipo sui due anni, sono stati Antonio Clementi di Siracusa, Sofia Marilina Glorioso di Mazzarino (Caltanissetta) e Riccardo Russo di Sciacca (Agrigento). Lo rende noto lo stesso Ateneo.

Enna, le lauree in ingegneria dell’IA

Per l’occasione era presente alla seduta di laurea il rettore Francesco Tomasello, che ha espresso la sua soddisfazione per questo il risultato dell’Ateneo. Le lauree magistrali in Ingegneria dell’intelligenza artificiale sono il frutto di una consolidata attività di ricerca che vede l’Università Kore protagonista a livello nazionale.

Recentemente l’Ateneo ennese aveva stupito il mondo accademico affidando proprio a due robot umanoidi del proprio laboratorio di macchine learning e di intelligenza artificiale la direzione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico.

Le infrastrutture scientifiche dei laboratori di Ingegneria della Kore sono tra le più avanzate in Europa e sono anche caratterizzate da una costante collaborazione interdipartimentale con la Scuola di Medicina della stessa università e con diversi dipartimenti in Italia e all’estero.

I tre laureati

Significativo anche il fatto che fra i tre laureati figuri una ragazza che ha espresso l’intenzione di proseguire le attività di ricerca nello stesso Ateneo. Le ragazze iscritte e laureate in Ingegneria sono in numero crescente e in particolare in ambito informatico apportano un contributo rilevante.

Uno dei laureati è stato già assunto da un’importante azienda nazionale del settore. Il terzo deciderà a breve quale prospettiva seguire tra le diverse che la laurea magistrale gli offre.

Nel corso degli studi i laureati hanno svolto lavori di ricerca sia a carattere accademico che industriale, seguiti contemporaneamente da professori del settore dell’Ingegneria informatica e da tecnici avanzati operanti in aziende ad alto tasso di sviluppo scientifico.

