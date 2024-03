Enna, le violenze sessuali sui minori: condannato Don Rugolo

Cosa ha deciso il tribunale. I particolari

ENNA – Il Tribunale collegiale di Enna ha condannato a 4 anni e 6 mesi don Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata su minori. Rugolo si trova agli arresti domiciliari e ha assistito personalmente alla lettura del dispositivo, seduto accanto ai suoi legali, gli avvocati Dennis Lovison e Antonino Lizio. La sentenza è stata emessa poco fa dal Tribunale collegiale di Enna, presieduto da Francesco Paolo Pitarresi.

I giudici, dopo circa 8 ore di camera di consiglio, hanno inflitto al sacerdote anche varie sanzioni accessorie, oltre a condannarlo al risarcimento danni nei confronti delle parti civili, in solido con il responsabile civile, ovvero la Diocesi di Piazza Armerina. L’indagine a carico di Rugolo è stata condotta dalla squadra mobile di Enna, avviata quattro anni fa a seguito della denuncia di Antonio Messina, una delle presunte vittime.

Le parti civili

Nel processo, oltre al giovane dalla cui denuncia è partita l’inchiesta, si sono costituiti parti civili anche i suoi genitori, la Rete l’Abuso e l’associazione Contro Tutte le Violenze. Dopo la denuncia di Antonio Messina, oggi trentenne, nel corso delle indagini, sono emersi altri presunti abusi a danno di altri giovani. Il processo è durato 22 udienze, nel corso delle quali sono stati sentiti circa 50 testimoni. La lettura del dispositivo è avvenuta a porte aperte, dopo che tutto il dibattimento è stato celebrato a porte chiuse. E alla lettura hanno assistito decine di ennesi.

Il procuratore facente funzioni di Enna Stefania Leonte, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto la 10 anni. “Comunque vada – aveva detto in aula il pm, rivolgendosi ai giudici – Antonio oggi ha vinto, ha vinto il coraggio di questo ragazzo di affrontare l’incubo della sua adolescenza, perché non si è fermato davanti al timore di non essere creduto e al pregiudizio della gente, perché ha presentato la denuncia per un senso di dovere nei confronti di se stesso e dei suoi coetanei, che avevano subito i suoi stessi abusi e dei tantissimi adolescenti che frequentavano il gruppo sotto l’egida di Rugolo“.