Enna, il vertice di FdI. Galvagno: “Farò ciò che mi chiede il partito”

Le parole di Galvagno, Amata e Sbardella, a margine del meeting

ENNA – “Ho chiesto io il giudizio immediato, non sono stato rinviato a giudizio, ma sono disponibile in qualsiasi momento a fare ciò che mi chiede il mio partito”. Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno parla a margine del vertice di Fratelli d’Italia con 400 amministratori a Enna.

Va dritto al punto, di cui nessuno ha discusso davanti alla platea del Federico II, che ha registrato il tutto esaurito. Sul palco ci sono Arianna Meloni e Giovanni Donzelli, i due big che stanno girando tutte le regioni per incontrare gli esponenti locali.

Enna, il vertice di FdI e le parole di Galvagno

Il presidente dell’Ars commenta con poche parole l’inchiesta della procura di Palermo e le possibili conseguenze politiche. Partendo da una considerazione: “Nonostante siano molto diverse le questioni – dice a LiveSicilia – perché io sono stato eletto in aula e tra l’altro ho chiesto il giudizio immediato, non sono stato rinviato a giudizio, sono disponibile in qualsiasi momento a fare ciò che mi chiede il mio partito”.

Nessuna replica, nessuna rivendicazione del proprio operato: “Non mi difendo – taglia corto Galvagno – mi giudicheranno gli altri”. Nelle scorse settimane ha ribadito di non aver ottenuto alcun beneficio per sè, adesso è concentrato su FdI. “La presenza di Arianna Meloni e Giovanni Donzelli – afferma Galvagno – fa capire che c’è molta attenzione per gli amministratori locali, è un momento per fare autocritica e capire cosa possiamo fare di meglio”, dice il presidente dell’Ars a LiveSicilia.

Il futuro politico di Galvagno passa dalle scelte di Fratelli d’Italia, ma la base fa quadrato attorno a lui.

Amata: “Ci tengo tantissimo al partito”

L’altro tema caldo, che resta sullo sfondo del vertice di Enna, è la permanenza in giunta dell’assessora Elvira Amata, che, però, ha già rimesso il mandato nelle mani del commissario regionale Luca Sbardella.

“Io immediatamente – spiega Amata a LiveSicilia – il giorno in cui ho ricevuto la notizia del rinvio a giudizio ho avvisato il partito, non sono mai stata attaccata alle poltrone e rispetto al mio mandato i numeri sul turismo parlano, anche per il lavoro che abbiamo fatto. In aumento c’è anche la permanenza media in Sicilia, i numeri delle presenze sono cresciuti e il bando destinato alle nuove iniziative è stato un successo”.

“L’assemblea di oggi – aggiunge Amata – è stata una bellissima manifestazione, Fratelli d’Italia lo fa in tutte le regioni, non abbiamo parlato di altro, ma sento il calore del partito, l’ho sempre sentito. Ho collaborato per costruirlo e ci tengo tantissimo anche io”, conclude.

Sbardella: “Fratelli d’Italia continua a crescere”

Il commissario regionale mette da parte i dossier caldi di FdI e si concentra sul vertice di Enna.

“Questo appuntamento – afferma – rientra in un percorso che stiamo portando avanti su tutto il territorio nazionale, regione per regione, per ascoltare da vicino chi ogni giorno vive e amministra le nostre comunità”.

“Il confronto diretto – aggiunge Sbardella – è fondamentale: da qui arrivano idee, proposte e stimoli concreti per costruire una politica sempre più vicina ai cittadini”.

Il commissario è ottimista sulla salute del partito nell’isola: “In Sicilia, Fratelli d’Italia continua a crescere grazie a una classe dirigente presente, concreta e radicata – conclude – sul territorio”.

Restano gli altri nodi in sospeso, tra i quali c’è anche il futuro dell’assessorato alla Sanità. Entro poche ore il presidente della Regione Renato Schifani dovrebbe integrare la giunta con i tasselli mancanti.