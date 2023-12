Ennesimo furto con spaccata in via Roma: colpito un minimakert

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona

PALERMO – Non si fermano i furti con spaccata a Palermo. Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre è stato un minimarket di via Roma, angolo via Santa Rosalia.

I malviventi hanno spaccato il vetro della porta d’ingresso e si sono intrufolati per portare l’incasso ma non solo, con il bottino che ancora è da quantificare.

Ad allentare le forze dell’ordine è stato il titolare del minimakert che questa mattina si è recato sul posto per aprire l’attività. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona.

A pochi passi dal minimarket, nei giorni scorsi, è stata spaccatala vetrina de La Rinascete.

Nicolao: “Si fermi l’escalation di paura”

“Si fermi al più presto questa escalescion di violenza e di paura, servono presidi fissi – dichiara Antonio Nicolao vice presidente della Prima Circoscizione – continuo a ricevere lamentele e segnalazione da parte dei residenti del centro storico, esattamente come quelle che ricevevo prima del corteo avvenuto lo scorso 12 giugno che gridava più sicurezza e legalità per Palermo. Ma nessuna risposta di audizione è arrivata dalla prefettura in favore della istituzione come la prima circoscrizione“.

“Continuiamo ad assistere all’aumento di ogni genere di reato. Non passa notte che in centro storico non avvenga una spaccata. Registriamo la reiterazione di diversi furti in via Trieste, via Pavia via Manzoni via santa Rosalia, via Maqueda alta, vicolo Gaffi. Quasi tutte le strade adiacente la stazione centrale dove sono stati rotti diversi vetri di autovetture per rubare all’interno o come in via Napoli ancora vetrine spaccate, per non parlare delle paure manifestate da alcuni turisti che chiedono una volta giunti alla reception del b&b quali sono i locali, le strade e i quartieri da evitare!“.

“Insomma – conclude Nicolao – non mi pare che ci sia stata una maggiore attenzione a quanto chiesto da associazioni, parti sociali e istituzione il 12 giugno attraverso il corteo. È importante che la prefettura ascolti chi vive il territorio tutti i giorni, mi pare che ogni consigliere di circoscrizione rappresenti centinaia e centinaia di residenti, siamo pagati per ascoltare, proporre e consigliare i residenti, ma così possiamo solo ascoltare inerti, ecco perché la fiaccolata del 21 dicembre ore 21 con concentramento da via Torino, proprio per sensibilizzare gli organi preposti a garantire maggiore sicurezza“.