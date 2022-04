Epatite acuta pediatrica, il Covid principale indiziato

Un caso su dieci porterebbe addirittura al trapianto

ROMA – Sono almeno 4 i bambini con casi sospetti di epatite acuta pediatrica nel nostro Paese. Si tratta di pazienti con meno di 10 anni ricoverati in centri per la cura delle malattie del fegato. Lo scrive stamattina La Repubblica. Si tratterebbe di una forma aggressiva di questa patologia capace, in un caso su dieci, porterebbe addirittura al trapianto. Il sospetto è che all’origine dei casi ci sia una forma virale. Bisognerà attendere ancora un po’ per comprendere quale siano le cause e le conseguenze.

Può esserci un collegamento con il Covid? Possibile ma non ancora provato. «Se guardiamo ai primi pazienti – dichiara a Repubblica Giuseppe Indolfi, epatologo del Meyer di Firenze e consulente dell’Oms per le epatiti virali – sappiamo che alcuni avevano il Covid. Ma in questo momento la circolazione del Covid è altissima, quindi è facile trovare pazienti con patologie diverse che lo hanno. La metà dei casi, invece, aveva l’adenovirus che è molto diffuso ma che difficilmente provoca forme di malattia violente».

La settimana scorsa c’è stato un primo allarme riguardo una decina di casi, in uno c’è voluto il trapianto. Poi i casi sono diventati 70 in Inghilterra e altri continuano a essere segnalati in Spagna, Danimarca e Paesi Bassi. Sei i trapianti in tutto. Due i casi italiani in cui lo stato del paziente sarebbe così grave da rendere necessario il trapianto.

Secondo Giuseppe Maggiore, epatologo che dirige la Epato-Gastroenterologia e trapianti di fegato al Bambin Gesù, il Covid potrebbe essere in effetti l’indiziato numero uno ma è ancora troppo presto per tracciare un bilancio e fare delle valutazioni precise.

I sintomi della malattia sono la mancanza di appetito, diarrea e ittero. I bambini diventano gialli e così arrivano in ospedale.