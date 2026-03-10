I carabinieri lo hanno arrestato a Carini

PALERMO – Dal tetto al letto, ma stavolta gli è andata male. I carabinieri di Carini hanno arrestato il palermitano Alessandro Abbate, 27 anni. Gli davano la caccia dallo scorso gennaio per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

​Abbate era evaso all’inizio dell’anno da una comunità di Salemi. Da quel giorno era irreperibile. Si nascondeva in una casa disabitata.

I militari monitoravano anche i tetti visto che in passato Abbate li ha utilizzati per scappare. Hanno circondato la casa disabitata, quindi l’estremo e inutile tentativo di nascondersi sotto il tetto.