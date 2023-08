Era scomparso da domenica scorsa: Joseph ha fatto rientro a casa

Nella serata di ieri, la bella notizia

CATANIA – La buona notizia è arrivata nella serata di ieri. Joseph Magrì, il 20enne catanese di cui non si avevano più notizie da domenica scorsa, ha fatto ritorno a casa.

Una storia a lieto fine, che vi avevamo raccontato nella giornata di martedì, dopo che la sorella si era prodigata in tutti i modi per far sapere che la famiglia stava attraversando ore d’ansia visto l’allentamento immotivato del giovane.

Un appello che, se non altro, è servito a mobilitare tutti e che, alla fine, ha evidentemente portato Joseph a far ritorno a casa.