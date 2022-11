Esalazioni da monossido di carbonio, morto un 21enne a Segrate

In ospedale un altro giovane di 24 anni

1' DI LETTURA

MILANO – Tragedia nel Milanese. Un ragazzo di 21 anni è deceduto per intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un residence a Segrate, vicino allo scalo meneghino di Linate. Un altro giovane di 24 anni è stato trasportato in ospedale.

I due giovani sono stati soccorsi in un residence di via Carducci intorno alle 12.30. Sul posto i vigili del fuoco che stanno verificando se ci siano rischi per altre persone all’interno della stessa struttura. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti.