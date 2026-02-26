Per un uomo non c'era nulla da fare, un intossicato è in ospedale

PADOVA – Tragedia in un appartamento a Vigodarzere, nel Padovano. Un uomo è morto e un altro è rimasto intossicato, portato d’urgenza in ospedale, per le esalazioni di monossido di carbonio. È avvenuto all’interno di un appartamento.

I vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell’abitazione. Hanno compreso subito che l’aria era irrespirabile e hanno cercato subito di salvare entrambi. Hanno prestato immediata assistenza ai due uomini presenti. Per uno dei due non c’è stato nulla da fare. Era già morto. Il medico ha constatato. Il secondo del 118 è stato in ospedale.

