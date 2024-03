Esame di maturità 2024: le date delle prove

Sono state comunicate dal ministro

Avrà inizio mercoledì 19 giugno l’esame di Maturità 2024, ad essere coinvolti oltre 500mila studenti italiani. È quanto ha confermato il Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ordinanza apposita pubblicata sul sito ufficiale. Alla prova d’italiano seguirà la seconda prova il giorno successivo, il 20 giugno, sulla materia caratterizzante il corso di studi, già stabilita dal Mim.

Il Ministero ha reso fruibile un apposito motore di ricerca per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni. Alle prove scritte seguirà il colloquio orale. Per quanto riguarda il voto finale, sarà espresso in centesimi. Per calcolarlo basterà sommare i punti di credito ottenuti nel triennio, per un massimo di 40 punti, ai punteggi delle singole prove.