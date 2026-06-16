Martedì 16 giugno si sono insediate le commissioni d'esame: sono 13.996

Sono 527.747 gli studenti che quest’anno affronteranno l’Esame di Stato conclusivo delle scuole superiori. I dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito mostrano un lieve incremento rispetto al 2025 e confermano un’elevata percentuale di candidati ammessi alle prove.

Il numero più alto di non ammessi è in Sardegna

Secondo le statistiche ufficiali, il 96,8% degli studenti è stato ammesso alla maturità 2026, mentre il 3,2% non potrà sostenere l’esame. La percentuale più alta di non ammessi si registra in Sardegna, dove il 7% degli studenti è stato escluso dalle prove. Seguono la Liguria con il 5,5% di bocciati e le altre regioni con percentuali inferiori. Il dato migliore riguarda invece il Molise, che registra il 97,7% di ammessi.

La maturità prenderà il via giovedì 18 giugno 2026 con la prima prova scritta di Italiano. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, gli studenti saranno impegnati nella seconda prova, differente in base all’indirizzo di studi frequentato.

Maturità 2026, quanti sono i candidati

I candidati complessivi sono 527.747, contro i 524.415 dello scorso anno, con un incremento dello 0,6%. Gli studenti interni sono 513.738, in aumento rispetto ai 511.349 del 2025, mentre i candidati esterni salgono a 14.009 rispetto ai 13.066 dell’anno precedente, registrando una crescita del 7,2%.

Analizzando la provenienza degli studenti, la quota più consistente arriva dai licei, con 273.959 candidati. Gli istituti tecnici contano invece 167.104 studenti, mentre dagli istituti professionali provengono 86.684 candidati.

La sezione informativa sul sito del Ministero

Nel frattempo si sono già insediate le 13.996 commissioni incaricate di gestire gli esami. Ogni commissione è composta da un presidente esterno, due commissari esterni e due commissari interni appartenenti all’istituzione scolastica.

Per accompagnare studenti, famiglie e personale scolastico durante il percorso della maturità, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inoltre predisposto una sezione informativa dedicata agli Esami di Stato, consultabile online attraverso il portale istituzionale.

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