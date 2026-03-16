Esercitazioni U.S Navy nelle Madonie, il Pd Palermo chiede chiarezza

"Il Parco non è una zona franca, priorità a ambiente e sicurezza”

PALERMO – La Federazione Provinciale del Pd di Palermo esprime forte preoccupazione per le esercitazioni militari della U.S. Navy che, in questi giorni, hanno interessato il cuore del Parco delle Madonie.

​Secondo diverse segnalazioni e immagini social ufficiali, alcuni velivoli avrebbero effettuato manovre e soste a Piano Catarineci, area classificata come Zona A (Riserva Integrale), soggetta ai massimi vincoli di tutela ambientale.

​“Ci pare assolutamente inopportuno che un’area di così alto valore naturalistico venga utilizzata per attività militari senza alcun rispetto per l’ecosistema” dichiara la Segretaria Provinciale del Pd Palermo.

“Chiediamo al presidente Schifani e ai vertici dell’Ente Parco di chiarire immediatamente se tali operazioni fossero di loro conoscenza. Abbiamo inoltre chiesto al senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in Commiissione Esteri e Difesa, di presentare una interrogazione parlamentare perché tutti gli elementi di questa vicenda siano chiariti. In linea con l’Articolo 11 della Costituzione, la Federazione di Palermo ribadisce che le Madonie devono restare una terra di pace e sviluppo sostenibile e che ne va sempre salvaguardato l’equilibrio ambientale e la vocazione turistica“.