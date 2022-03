Esercizio provvisorio, ex Aras e forestali: le norme impugnate

Problemi relativi a coperture e competenze.

ROMA – Doccia fredda per il governo regionale: l’esecutivo nazionale impugna due disposizioni inserite nell’esercizio provvisorio. Sotto la lente d’ingrandimento del Consiglio dei ministri è finita la legge della Regione siciliana numero 1 del 21/01/2022, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022”. Le criticità riguardano la norma regionale che autorizza l’Istituto Zootecnico a prorogare i contratti a tempo determinato dei lavoratori ex Aras (articolo 10) per altri due anni e quella in materia di corpo forestale (articolo 9). Palazzo Chigi motiva così la decisione. “Talune disposizioni in materia di autorizzazione di spesa e di assunzioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione”.

Le criticità riscontrate sono relative dunque alle coperture di spesa e al fatto che la Regione avrebbe esondato dalle proprie competenze toccando una materia di legislazione esclusiva dello Stato. Duro il commento del capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo. “Un governo regionale pasticcione che è riuscito a farsi impugnare persino l’esercizio provvisorio”.

L’assessore all’economia Gaetano Armao delinea i contorni della decisione del CdM. “L’impianto finanziario relativo all’esercizio provvisorio non è stato assolutamente toccato. La parte impugnata dal governo riguarda le proroghe in materia di corpo forestale e dell’ex Aras (Associazione regionale allevatori della Sicilia). Il resto rimane inalterato senza pregiudizio agli equilibri dell’esercizio finanziario”, spiega. E mentre il clima politico si arroventa, la palla passa adesso alla Corte Costituzionale che deciderà se, ed eventualmente in quale parte, cancellare la norma della Regione. Tuttavia i dipartimenti interessati intendono resistere davanti alla Consulta a difesa delle previsioni normative