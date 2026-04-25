L'ordigno ha danneggiato anche edifici e negozi limitrofi.

Notte di paura a Melilli, in provincia di Siracusa, dove un ordigno ha causato l’esplosione di un bancomat della filiale della Banca Popolare Agricola ubicata in via Iblea. Danneggiati anche palazzi e negozi limitrofi. Indagini in corso.

In una nota, BAPS informa la clientela e la comunità di essersi immediatamente adoperata con il massimo impegno per garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività.

L’area interessata è stata messa in sicurezza e l’istituto di credito sta collaborando con le autorità competenti, attualmente impegnate nelle attività di accertamento, e con la vigilanza privata, fornendo ogni elemento utile alle indagini.

Esplosione bancomat Melilli, filiale aperta lunedì

Squadre di tecnici specializzati sono già presenti sul posto in attesa di poter accedere ai locali per la valutazione dei danni alla struttura e la verifica del contenuto degli sportelli.

BAPS ha già attivato tutte le misure necessarie per minimizzare i disagi: la filiale sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 27 aprile, con i consueti orari di sportello, per garantire l’assistenza e le operazioni alla clientela.

Lo sportello ATM sarà ripristinato il prima possibile

A causa dei danni subiti, lo sportello ATM resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del prelievo 24/7 avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari tempi tecnici di sostituzione dell’apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza.

Resta nel frattempo garantita tutta l’operatività tramite il servizio Internet Banking, presso gli sportelli ATM BAPS delle filiali limitrofe, nonché contattando il proprio gestore per qualsiasi richiesta.