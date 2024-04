Estate 2024, a Catania 4,2 chilometri di mare vietato: firmata l’ordinanza

Ecco dove fare il bagno è a rischio

CATANIA – Nonostante il clima quasi invernale di questi giorni, che l’estate stia arrivando è certificato da un documento: la pubblicazione dei divieti di balneazione. L’ordinanza per il 2024 è stata firmata ieri dal sindaco di Catania Enrico Trantino.

L’adempimento è necessario. Bisogna, cioè, dichiarare quali zone della costa del capoluogo etneo non siano adatte ai bagnanti. A individuarle è stata la Regione Siciliana, con un decreto firmato il 18 marzo di quest’anno e adesso recepito da Palazzo degli elefanti.

Le zone interdette alla balneazione per inquinamento, in totale, sono quattro: alla scogliera, via Villini a mare per un tratto lungo trenta metri, in corrispondenza dello sbocco del canale in cui sono convogliate le acque bianche della parte Nord della città.

In piazza Europa ci sono altri trenta metri di interdizione, dovuti allo scarico fognario che, di anno in anno, il solarium estivo montato dall’amministrazione comunale trova nuovi modi per aggirare.

Infine, sempre interdetti per inquinamento, ci sono 350 metri oltre il limite Nord del porto di Catania, in direzione della Stazione centrale, e ulteriori 620 metri al di là del limite Sud dell’infrastruttura portuale etnea, nella zona della foce del torrente Acquicella.

Come sempre, restano interdette alla balneazione le aree portuali o industriali: 1023 metri per il porticciolo di Ognina (area turistica e non); 220 per quello di San Giovanni Li Cuti; 1900 metri per il porto di Catania; 35 metri per lo sbocco del canale di gronda.

A conti fatti, nella sola città dell’elefante non si può fare il bagno in 4,2 chilometri di costa. A cui vanno aggiunti i 3,2 chilometri del litorale che rientra nell’Oasi del Simeto, non balneabile perché area protetta.

In totale, quindi, sono 7,4 i chilometri di mare vietato. I trasgressori rischiano multe dai 25 ai 500 euro.