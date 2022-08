2' DI LETTURA

Si è appena conclusa la manifestazione “Estate Cerdese 2022″. Un cartellone estivo che ha visto la piazza di Cerda partecipata da tanta gente entusiasta di ritornare a ballare, cantare, sentirsi comunità anche nel divertimento.

Spettacoli per ogni gusto, cabaret con “Mai stato io” con Leonardo FIaschi che ha fatto fare ai presenti il pieno di risate.

Immancabile la commedia con “Bedda di fora e fradicia di intra” ,Interpretata dalla compagnia teatrale “Campammuzzu”. Una platea di giovani e non ha scandito i tempi dei vari atti con applausi in attesa di un finale esilarante.

Il 10 agosto ha visto scaldare le ugole grazie alla cover band Vasco Rossi “Gli angeli” che ha ripercorso tutti i successi del Blasco.

Venerdì 12 agosto, Cerda ha visto riempirsi il corso principale e la piazza di tante, tantissime persone attratte dai tanti artisti che si sono susseguiti con coinvolgenti performance per la notte bianca.

Sabato 13 agosto è andata in scena la storia del Marchesato de La Cerda con la sfilata del gran corteo e con l’elezione della Marchesa 2022 Simona Floriana Di Pasquale.

Le giornate clou della manifestazione sono state il 15 e il 16 durante le quali Come da tradizione si sono esibite le due bande musicali di Cerda rispettivamente il 15 la banda “Vincenzo Bellini” e il 16 “Maria Santissima dei Miracoli”

Il 16 agosto per Cerda è stata una giornata speciale in cui si sono intrecciate fede, devozione e tradizione per celebrare la propria Patrona Maria Santissima Addolorata.

L’ultimo evento in programma si è svolto il 20 agosto con il secondo Trofeo modellismo RC Città di Cerda a cura dell’associazione sportiva Targa Racing Club che ha visto riunire amanti del modellismo e motori.

Un successo. Un successo dato dalla collaborazione, dalla voglia di fare squadra, di esaltare le caratteristiche di Cerda, di salvaguardare l’identità popolare e storica, tutti ingredienti vincenti abilmente utilizzati dal Sindaco Salvo Geraci e dalla sua amministrazione.