Esteriore Brothers, da Ciminna a Las Vegas: “Ma amiamo la Sicilia”

I quattro fratelli stanno spopolando nel web

1' DI LETTURA

PALERMO – Gli “Esteriore Brothers” stanno impazzando su tutti i social. La loro musica viene ascoltata da un milione di follower tra TikTok e Instagram e presto è in programma un viaggio negli Stati Uniti.

Alla ribalta grazie a ‘Tu si que vales’

I quattro fratelli Esteriore, Piero di 46 anni, Mimmo, 39, Gabriele, di 28, e Amedeo di 26, sono uniti dalla passione per la musica ereditata dai genitori emigrati negli anni ’60 da Ciminna in Svizzera. Sconosciuti al pubblico italiano fino al novembre 2019, vengono ‘lanciati’ grazie alla popolare trasmissione ‘Tu si que vales’, in onda su Canale 5.

“Siamo cresciuti immersi nella musica”

Piero, leader del gruppo, è stato il trait d’union: “Mi sono trascinato i fratelli, del resto siamo cresciuti immersi nella musica. Il nostro comune amore per la melodia ci ha uniti ancor di più dopo una fase molto delicata per la nostra famiglia”.

Gli “Esteriore Brothers” sbarcano a Las Vegas

Gli “Esteriore Brothers” sono pronti per quattro giorni a Las Vegas, dal 20 al 24 settembre, ospiti di una delle più importanti feste di italiani emigrati negli Stati Uniti. “Ma il cuore è sempre a Ciminna, perché amiamo la Sicilia ed il nostro sogno è quello di cantare a Palermo”, conclude Piero.