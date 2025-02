Estorsione e furto a Rosolini: due donne e un uomo in arresto

Inchiesta dei carabinieri

SIRACUSA – I carabinieri di Rosolini hanno arrestato un 36enne e due donne di 33 e 46 anni in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa.

Sono accusati di estorsione, furto aggravato e ricettazione.

Estorsione e furto a Rosolini

Secondo i militari, i tre avrebbero sottratto oggetti, denaro e documenti dalle auto in sosta nel centro di Rosolini, in un caso forzando la vetrata esterna di un’attività commerciale e, in altri chiedendo denaro ai proprietari per restituire i documenti rubati.

Inoltre, gli arrestati sono venuti in possesso anche di carte di credito e prepagate che hanno trovato nelle auto e che hanno poi utilizzato per l’acquisto di beni.

In seguito alle numerose denunce delle vittime e alle immagini dei diversi impianti di videosorveglianza, sono emersi gli elementi a carico dei tre.

