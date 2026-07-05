L’attività eruttiva dell’Etna sta provocando disagi al traffico aereo dell’aeroporto di Catania. La presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera ha determinato un’interruzione delle attività di volo in arrivo nello scalo etneo.
La società di gestione dell’aeroporto ha reso noto che è stata disposta la chiusura dello spazio aereo corrispondente alla nube vulcanica nel settore B2, a sud del vulcano, fino alle ore 19. Consentite le partenze degli aeromobili presenti all’aeroporto di Catania.
L’invito ai passeggeri
La società di gestione dello scalo invita tutti i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto.
Ulteriori aggiornamenti sull’operatività dello scalo saranno diffusi nelle prossime ore in base all’evoluzione della situazione legata all’Etna e alla dispersione della cenere vulcanica.