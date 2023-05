Etna, Ingv: degassamento pulsante da cratere di Sud-Est

Tremore vulcanico resta su valori alti, trend in incremento.

CATANIA – Un degassamento pulsante è presente dal cratere di Sud-Est dell’Etna, mentre il tremore vulcanico si mantiene su alti valori e con un trend in incremento. E’ quanto emerge dal monitoraggio del vulcano da parte dell’Ingv, osservatorio etneo, di Catania. Il modello previsionale della dispersione delle ceneri vulcaniche indica una direzione Nord-Nord-Est. Nelle ultime ore le reti permanenti Gnss e clinometrica per il controllo delle deformazioni non registrano variazioni significative.