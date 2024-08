Etna, le note degli U2 tra Nerello e Carricante: incanto al tramonto VIDEO

Un grande evento aspettando Tony Sperandeo

RANDAZZO (CATANIA) – Le note degli U2 tra i filari di nerello mascalese e carricante. Incanto al tramonto nelle Tenute Vagliasindi dei fratelli Paolo e Corrado Vassallo: musica, cibo e un buon libro.

Etna, l’evento al tramonto

Una serata dedicata agli U2, prima con il libro “U2 irlandesi nell’anima”, di Tatiana Pais Becher e poi il concerto degli Udue, la miglior tribute band degli U2 con Federico Pirona, considerato il più bravo interprete di Bono al mondo”. Sul palco, un cast di musicisti straordinari, che hanno fatto rivivere emozioni e grandi successi con i brani che hanno fatto la storia del rock.

Le parole di Vassallo

Corrado Vassallo, avvocato, è insieme al fratello Paolo il proprietario di Tenute Vagliasindi, antico feudo di famiglia. Il concerto con la tribute band e la presentazione del libro “sono eventi con cui vogliamo celebrare la musica – dice Corrado Vassallo a LiveSicilia – , in tutte le sue connotazioni, dal fenomeno culturale a quello di costume, da quello generazionale a quello squisitamente letterario”.

La magia dell’Etna

Non solo paesaggi unici al mondo. “La cultura – continua Vassallo – è fondamentale per la formazione di ognuno. L’Etna, già espressione di identità culturale per noi siciliani, non può che arricchirsi ulteriormente se noi piccoli imprenditori, legati saldamente al territorio, saremo in grado, magari in forma più strutturata, di creare occasioni che attirino l’interesse di chi ama le cose belle”.

Attesa per Tony Sperandeo

Il prossimo evento sarà dedicato al teatro e in particolare al teatro in vigna. “Il 28 agosto avremo il piacere di ospitare l’attore palermitano Tony Sperandeo – annuncia Corrado Vassallo –, che tra i filari di Nerello mascalese e Carricante, dopo una degustazione di vini etnei DOC offerta agli ospiti, ci racconterà, a modo suo, la sua lunga carriera artistica, tra il cabaret – conclude – e le esperienze cinematografiche che ha arricchito con interpretazioni memorabili”.