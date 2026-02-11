Augusta, sgominata la banda dei furti in appartamento VIDEO

Eseguite cinque misure

AUGUSTA (SIRACUSA) – Cinque ordinanze cautelari sono state eseguite dalla polizia ad Augusta, nel Siracusano, nei confronti dei componenti di una banda accusati, a vario titolo, di furti in appartamento e ricettazione. Ci sono degli arresti. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del tribunale di Siracusa.

Banda in azione per sei mesi

I colpi messi a segno dalla banda sarebbero stati commessi tutti nel territorio di Augusta. L’arco temporale di azione dei cinque va da dicembre del 2024 all’estate del 2025.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI SIRACUSA E PROVINCIA