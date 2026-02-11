 Augusta, bloccata la banda dei furti in appartamento: arresti VIDEO
Augusta, sgominata la banda dei furti in appartamento VIDEO

NEL SIRACUSANO
AUGUSTA (SIRACUSA) – Cinque ordinanze cautelari sono state eseguite dalla polizia ad Augusta, nel Siracusano, nei confronti dei componenti di una banda accusati, a vario titolo, di furti in appartamento e ricettazione. Ci sono degli arresti. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del tribunale di Siracusa.

Banda in azione per sei mesi

I colpi messi a segno dalla banda sarebbero stati commessi tutti nel territorio di Augusta. L’arco temporale di azione dei cinque va da dicembre del 2024 all’estate del 2025.

