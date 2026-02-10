 Sampdoria-Palermo: gli highlights del match - VIDEO
La clip con i gol della gara
CALCIO - SERIE B
Sembrava ormai non esserci più tempo, ma questo Palermo non si arrende mai. Sotto una pioggia incessante, allo stadio Marassi di Genova, i rosanero acciuffano il pari contro la Sampdoria e non interrompono la loro striscia di risultati utili consecutivi (12). Il risultato finale di tre a tre è maturato quasi interamente nel secondo tempo, con cinque gol segnati in una gara che sembrava infinita. In alto gli highlights della partita.

