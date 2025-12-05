Etna Sky al decollo: quanto costerebbe un volo Catania-Milano

La compagnia aerea fondata dal deputato etneo, Manlio Messina

CATANIA – “Un volo se lo fai il 10 novembre o il 24 novembre sempre quello costa. Mica aumenta il prezzo della benzina. È chiaro che le aziende vanno a lucrare sulle esigenze dei territori e fanno impresa. E non mi sento di criticarle. Poi, certo, bisognerebbe anche capire perché alcune compagnie non vengono qui da noi. Non voglio pensare ad un cartello e mi concentro su quello che dovremo fare noi. E noi faremo pagare quello che è giusto pagare”.

Determinato e pronto a spiegare, passo dopo passo, il varo – o se volete – il decollo del progetto Etna Sky. La nuova compagnia aerea di marca Trinacria annunciata a fondata dal suo amministratore delegato e presidente, Manlio Messina.

Etna Sky, tratte e costi

Il piano di lancio del progetto è tutto contenuto in un business plan nel quale si fa riferimento ad almeno due step essenziali per quanto concerne le tratte. “Nel primo anno, con quattro vettori A321 garantiremo le principali tratte nazionali – dice Manlio Messina -. Roma, Milano, Verona, Venezia, Torino. Nel secondo, le lunghe tratte con voli in Europa e negli Stati Uniti. Ed ancora, Canada e India. L’obiettivo per cui è nata la compagnia è quella di stare vicina al territorio ed ai siciliani. Comprendendone le esigenze dove la priorità è fare viaggiare i siciliani a prezzi corretti e calmierati”.

“Io credo che quando hai fatto un volo Catania-Milano a 150/160 euro come costo massimo, nel periodo vacanziero, sia più che dignitoso. Fino a prevedere voli a prezzi più bassi: 80/90 euro. SI tratta di un obiettivo assolutamente raggiungibile. Poi, è chiaro che se ci si prefissa solo di fare fatturato e cassa allora stiamo parlando di altre cose. A noi interessa fare cassa e fatturato perché l’azienda dev’essere sostenibile dal punto di vista economico: ma preferiamo guadagnare meno ma rendere felici i siciliani soprattutto nei periodi di vacanza”.

Chi sono gli imprenditori

“Al 90% gli imprenditori sono nostrani, siciliani. Almeno altri due no. Ma non posso citare nessuno. C’è un patto di riservatezza firmato e fino a quando non si farà un aumento di capitale, con i soci che – se vogliono – possono uscire allo scoperto, non se ne può parlare”, prosegue Messina.

Il decollo previsto nel 2026

“Lavoro ad Etna Sky da prima del covid. Ho provato a fare accendere il sentimento della lungimiranza alle istituzioni pubbliche facendo capire quanto fosse interessante una compagnia pubblica a servizio dei cittadini. Ed allora, ci ho messo testa cercando fondi privati. Oggi possiamo spiccare il volo nel vero senso della parola.

Ora attendiamo le autorizzazioni e quindi le tempistiche relative – conclude -. Entro giugno/luglio del 2026 contiamo di far decollare il primo volo”.