Ettari in fumo e inneschi: incendi dolosi dal Palermitano al Trapanese

Numerose squadre impegnate, lambite abitazioni

PALERMO – Dal Palermitano al Trapanese, ancora incendi dolosi. Ancora ettari di macchia mediterranea in fumo. A Balestrate, Partinico e Carini sono stati trovati gli inneschi. Nessun dubbio sulla matrice delle fiamme a Erice: è dolosa, anche questa.

Gli incendi nel Palermitano

I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 23 alle 5 del mattino. Per domare le fiamme sono intervenute diverse squadre operative. A Balestrate, Partinico e Carini gli incendi sono stati di matrice dolosa.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto con i carabinieri, hanno trovato diversi inneschi. In particolare lungo la strada provinciale 63 e sulla Palermo-Mazara del Vallo, a Madonna del Ponte.

Incendi dolosi a Erice

Quaranta ettari di macchia mediterranea in fumo, ul vasto incendio è divampato nella zona di San Matteo, sul monte Erice e ha travolto le contrade di Fontana Rossa e San Nicola.

Sulla matrice dolosa del rogo pare che non ci siano dubbi. Ieri fino a tarda notte diverse squadre di vigili del fuoco, provenienti anche da Alcamo e Marsala, operai della Forestale, volontari della Protezione civile hanno lavorato per avere ragione sulle fiamme che, alimentate da un forte vento di scirocco, hanno minacciato alcune abitazioni.

Sicilia, il triste primato

Sicilia e Calabria vantano in Italia il triste primato del record degli incendi dolosi. Secondo i dati di Legambiente, “dal 2018 al 2022 in Sicilia sono stati 2.938 i reati accertati per incendi dolosi, colposi e generici, 191.386 gli ettari di superficie boscata e non andati in fumo”. Palermo guida, in base agli ultimi dati disponibili, questa triste classifica regionale, con 677 reati accertati. Seguono Messina (605) e Catania (444): sono le città con più illeciti.