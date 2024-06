Europee a Messina, prime sezioni: spunta l’effetto Cateno, ecco i voti

La lista Libertà e il doppio di preferenze di FdI

MESSINA – Europee a Messina, dalle prime 102 sezioni scrutinate emerge l’ombra dell’effetto ‘Cateno’.

A urne chiuse sembra confermarsi un trend particolare: Libertà, la lista di Cateno De Luca, conquista il doppio dei voti di FdI.

Mentre in Italia FdI si attesta intorno al 28%, a Messina il partito della Meloni conquisterebbe poco più del 14%.

DATI UFFICIOSI

del 10/06/2024-01.16



Lista Voti ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1011 4.53% 4.53% MOVIMENTO 5 STELLE 2534 11.36% 11.36% FRATELLI D’ITALIA 3170 14.21% 14.21% PARTITO DEMOCRATICO 2995 13.43% 13.43% LEGA SALVINI PREMIER 1773 7.95% 7.95% STATI UNITI D’EUROPA 391 1.75% 1.75% AZIONE – SIAMO EUROPEI 298 1.34% 1.34% LIBERTA’ 6607 29.62% 29.62% PACE TERRA DIGNITA’ 443 1.99% 1.99% FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 3003 13.46% 13.46% ALTERNATIVA POPOLARE 83 0.37% 0.37% TOTALE 22308 Schede bianche: 178 (0.25%) Voti contestati non assegnati: 1 (0%) Schede nulle: 623 (0.87%) Voti nulli: 0 (0%) Votanti: 71323 (38.85%)Iscritti: 183586 Proiezioni dello spoglio, 102 sezioni su 253

L’affluenza

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le Elezioni Europee 2024, effettuato alle ore 23, alla chiusura definitiva delle operazioni di voto, ha registrato 71.322 votanti (35.391 uomini e 35.931 donne), pari ad una percentuale del 38,85.

Europee, i dati dell’affluenza

Alle Europee del 2019, sempre alla chiusura definitiva dei seggi, i votanti furono 69.714 (35.833 uomini e 33.881 donne), pari ad una percentuale del 36,71; alle Europee del 2014, i votanti furono 74.579 (38.347 uomini e 36.232 donne) con una percentuale finale del 37,95. Alle Europee del 2009 i votanti furono 86.813 (43.457 uomini e 43.356 donne), pari ad una percentuale finale del 43,51. Alle consultazioni del 2004 i votanti furono 112.748 (56.024 uomini e 56724 donne), pari ad una percentuale finale del 55,88.

I precedenti

Per le Europee del 1999 nei seggi comunali di Messina si registrò una percentuale conclusiva del 61,94. Alla chiusura dei seggi nel 1994 (si votava anche per le Amministrative) la percentuale fu del 74,56 per cento.

Il riepilogo delle affluenze delle Elezioni Europee 2024, prima di quella conclusiva delle ore 23 di oggi, è il seguente: alle ore 23 di sabato 8 giugno, 22.434 votanti con una percentuale del 12,22; alle ore 12 di domenica 9 giugno, 36.686 votanti con una percentuale del 19,98; e alle ore 19 di domenica 9 giugno, 57.760 votanti, pari ad una percentuale del 31,46.

