Europee 2024 in Sicilia: arrivano i primi dati reali, affluenza al 37,3% – DIRETTA

PALERMO – Seggi chiusi alle 23 anche in Sicilia per elezioni europee e amministrative. Saranno otto i deputati europei eletti tra Sicilia e Sardegna, che compongono la Circoscrizione Isole. LiveSicilia segue tutti gli aggiornamenti in diretta: EXIT POLL – PROIEZIONI – DATI REALI

LA DIRETTA

00:37 – Nuovi dati reali: 425 le sezioni scrutinate nella circoscrizione Isole – I RISULTATI IN TEMPO REALE

00:28 – In Sicilia per le elezioni europee, quando sono state scrutinate 5.078 su 5.304, ha votato il 37,33% degli elettori

00:22 – Nuovo aggiornamento con i dati reali per la circoscrizione Sicilia-Sardegna: in testa balza Fratelli d’Italia (21,6%). Seconda piazza per il Partito democratico: 20%. Terzo il M5s: 17,4%.

00:07 – Primi dati reali sulla circoscrizione Isole: l’Italia insulare vede in testa Forza Italia-Noi Moderati (22,6%). Seguono FdI (19,6%); Pd (18,3%); M5s (12,6%); Lega (9,6%); Avs (7,2%); Libertà (3%); Stati Uniti d’Europa (2,8%); Pace Terra Dignità (2,4%); Azione (1,4).

23:57 – Prima proiezione Opinio per Rai, con un campione dell’8%: FdI in testa con il 27,7%. Seguono Pd (23,7%) e M5s (11,1%). Quarta piazza per Forza Italia-Noi Moderati (10,5%). Quinto partito la Lega, con l’8%, poi Avs con il 6,6%. Stati Uniti d’Europa è al 4%, Azione al 3%. Più staccate Pace, terra e dignità (2,5%) e Libertà di Cateno De Luca (1,6%).

23:41 – Nel primo exit poll per le comunali a Caltanissetta Walter Tesauro, candidato del centrodestra, è in vantaggio (clicca qui).

23:33 – Secondo instant poll Swg per La7: FdI (26-30%); Pd (21,5-25,5%); M5s (10-14%); Forza Italia (8,5-10,5%). Nelle posizioni di rincalzo, invece, Azione raggiungerebbe la lista Stati Uniti d’Europa (3-5% per entrambi).

23:24 – Per Opinio tre liste ballano attorno al 4%, soglia minima per eleggere i propri rappresentanti all’Europarlamento: Avs (5-7%); Stati uniti d’Europa (3,5-5,5%); Azione (2,5-4,5%).

23:18 – Secondo gli exit poll realizzati dal consorzio Opinio Italia per Rai, la quarta piazza è contesa da Forza Italia e Lega, con gli azzurri il leggero vantaggio.

23:04 – Nei primi exit poll Fratelli d’Italia è in testa, IL Pd è sopra IL 20%, terza forza il Movimento cinque stelle.

23:00 – Seggi chiusi, inizia lo spoglio.

22:32 – Al momento la provincia siciliana con l’affluenza più alta è Caltanissetta (36,76%), quella con il dato più basso è Ragusa: 23,04%.

20:12 – Alle 19 il dato sull’affluenza nella circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna) è del 29,04%.

19.00 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato per le Europee nel seggio dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi in via Rutelli a Palermo. Mattarella ha stretto le mani agli scrutatori e al presidente del seggio e ha salutato le persone presenti nella scuola che lo hanno applaudito.

12:35 – L’affluenza alle Europee in Sicilia e Sardegna alle ore 12 si è attestata al 17,98%.

Elezioni europee, il sistema elettorale

Il sistema elettorale previsto è il proporzionale puro: ogni partito concorre per sé e non è contemplata la formazione di coalizioni. Per la Sicilia e la Sardegna, le elezioni europee porteranno a Bruxelles 8 deputati che occuperanno altrettanti seggi.

La circoscrizione Isole è una delle 5 aree d’Italia in cui si articola il sistema di voto: Nord-occidentale, Nord-orientale, Centrale, Meridionale e Insulare. I partiti dovranno superare la soglia di sbarramento del 4% per poter concorrere all’assegnazione dei seggi.

Europee 2024, quando e come si vota

Si è votato per le elezioni europee sabato 8 giugno, dalle ore 14:00 alle 22:00, e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00. Via allo spoglio dopo la chiusura dei seggi.

Le modalità di voto prevedevano di indicare la lista preferita, con la possibilità scegliere fino a 3 candidati all’interno della stessa lista. Necessario rispettare la regola legata al genere dei candidati, nel caso in cui le preferenze fossero più di una, indicando candidati di genere diverso per non invalidare il secondo e l’eventuale terzo voto.

