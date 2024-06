Elezioni europee in Sicilia, spoglio e risultati in tempo reale

Seggi chiusi dalle 23. Tutto sulla tornata elettorale

PALERMO – Dalle 23 seggi chiusi per lo spoglio delle schede delle elezioni europee 2024: segui in tempo reale su LiveSicilia la corsa ai seggi del Parlamento europeo. (fonte: Ministero dell’Interno).

Sezioni scrutinate: 3.917 su 7.169

– Alleanza Verdi Sinistra – 6,70% – lista e risultati dello spoglio

– Alternativa Popolare – 0,50% – lista e risultati

– Azione – 1,38% – lista e risultati

– Forza Italia – 18,45% – lista e risultati

– Fratelli d’Italia – 21,52% – lista e risultati

– Lega – 7,20% – lista e risultati

– Libertà – 5,98% – lista e risultati

– Movimento 5 Stelle – 15,95% – lista e risultati

– Pace Terra Dignità – 2,40% – lista e risultati

– Partito Democratico – 17,82% – lista e risultati

– Stati Uniti d’Europa – 2,10% – lista e risultati

Elezioni europee, il sistema elettorale

Il sistema elettorale previsto è il proporzionale puro: ogni partito concorre per sé e non è contemplata la formazione di coalizioni. Per la Sicilia e la Sardegna, le elezioni europee porteranno a Bruxelles 8 deputati che occuperanno altrettanti seggi.

La circoscrizione Isole è una delle 5 aree d’Italia in cui si articola il sistema di voto: Nord-occidentale, Nord-orientale, Centrale, Meridionale e Insulare. I partiti dovranno superare la soglia di sbarramento del 4% per poter concorrere all’assegnazione dei seggi.

Europee 2024, quando e come si vota

Si è votato per le elezioni europee sabato 8 giugno, dalle ore 14:00 alle 22:00, e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00. Via allo spoglio dopo la chiusura dei seggi.

Le modalità di voto prevedevano di indicare la lista preferita, con la possibilità scegliere fino a 3 candidati all’interno della stessa lista. Necessario rispettare la regola legata al genere dei candidati, nel caso in cui le preferenze fossero più di una, indicando candidati di genere diverso per non invalidare il secondo e l’eventuale terzo voto.

