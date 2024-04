Europee, Cuffaro: “Anche la Dc sia nel simbolo della lista di scopo”

Le condizioni poste dal segretario nazionale del partito

PALERMO – La Dc chiede pari dignità agli alleati che con lei dialogano per l’elaborazione della lista ‘Stati Uniti d’Europa’ con Renzi. Lo si evince dalle parole del segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro. “La Democrazia cristiana, in atto, persegue l’interesse politico ad una ipotesi di lista di ‘Centro’ con Renzi per le elezioni europee – evidenzia Cuffaro -. La lista di scopo degli ‘Stati Uniti d’Europa’ che si sta costruendo incontra l’interesse della Dc se, insieme con gli altri simboli, ci sia anche quello della Dc oppure se dovesse esserci un unico simbolo rappresentativo di tutti”.

Cuffaro: “Non mi candido”

L’ex governatore siciliano poi ribadisce il suo no a una candidatura personale per Bruxelles: “Leggo dalla stampa che potrebbe esserci una mia possibile candidatura – evidenzia -. Continuo ad essere fermamente deciso nel non candidarmi, nella speranza che non abbia più motivo di ribadirlo”.