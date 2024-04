Europee, la Dc di Cuffaro si mobilita e raccoglie le firme per la lista di Santoro

Cirillo: "Nessuno ci ha chiesto di farlo, abbiamo raccolto l'appello"

PALERMO – La Democrazia cristiana, il partito di Totò Cuffaro, sta mobilitando i propri militanti raccogliendo l’appello lanciato da Santoro tramite i social, che ha chiesto una mano nella raccolta firme per candidarsi nel collegio Isole per poter presentare la lista ‘Pace Terra e Dignità‘ per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

La Dc, pur avendo trattato con alcuni partiti, non è ha raggiunto accordo alcuno e non ha presentato il proprio simbolo alle prossime elezioni europee.

Il partito di Cuffaro sosterrà comunque un candidato e l’annuncio potrebbe arrivare domani, domenica 28 aprile. Il partito, infatti, si riunirà per il congresso provinciale a Enna e da questo potrebbe venire fuori il nome che sarà sostenuto.

“Nessuno ci ha chiesto di raccogliere le firme per consentire a Santoro di presentare il suo simbolo alle europee ma, confermo, che da ieri lo stiamo facendo”. A dichiararlo è Stefano Cirillo, segretario regionale DC in Sicilia.

“Crediamo che anche chi la pensa in maniera diversa ha il diritto di rappresentanza politica. Continueremo a raccogliere anche domani al Congresso provinciale della Democrazia Cristiana che si terrà ad Enna certi di poter dare il nostro contributo alla democrazia”.

“Ripeto – ha aggiunto Cirillo -, nessuno della lista di Santoro ci ha chiesto aiuto per raccogliere le firme. Siamo noi che abbiamo raccolto l’appello. I democristiani vogliono consentire l’esercizio della partecipazione democratica al voto e contribuire a che possa esserci una partecipazione che a noi è stata negata”.

“Categoricamente escludiamo reciproco interesse a candidature in comune. Siamo distanti politicamente, ci unisce il viscerale amore per la pace. Vorrei aggiungere che altre notizia che circolano in queste ore sono prive dì fondatezza”.

“Tutti ci chiedono qual è il nostro piano B e a tutti – ha concluso Cirillo – ho risposto “il Burundi”“.