Europee, Lupi e Romano aprono la campagna elettorale di Noi Moderati

"Rafforziamo i popolari in Europa"

PALERMO – “Le elezioni Europee si avvicinano ed emerge la consapevolezza che siano le più importanti degli ultimi decenni”. Cosi Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati e presidente della commissione bicamerale per la Semplificazione, presentando ad un incontro con sindaci e dirigenti locali il candidato alle Europee Massimo Dell’Utri, della lista Forza Italia-Noi Moderati.

Lupi e Romano aprono la campagna elettorale

Dell’Utri aprirà la campagna elettorale oggi, a Palermo, alle 17:30, a Mondello (Sirenetta), alla presenza del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. “L’emergenza dei conflitti internazionali, la necessità di una maggiore coesione politica fra i paesi membri, le risposte che vanno date agli euroscettici e ai populismi – aggiunge Romano -, sono il segnale che oggi più che mai occorra confermare fiducia e sostegno ai valori europei di cui il Ppe incarna lo spirito, rappresentandone al meglio gli ideali e gli obiettivi”.

E ancora: “La lista Forza Italia-Noi Moderati nasce proprio con questa finalità. Rafforzare la tradizione e la rappresentanza dei popolari, le istanze del Centro politico ma anche e soprattutto avviare le riforme che necessitano. Mi riferisco ad un modello economico che punti su innovazione, su una reale riforma della Pac a sostegno della produzione e degli agricoltori, su politiche di sostegno alla natalità, su incentivi alle piccole e medie imprese, su una politica estera comune che privilegi le iniziative diplomatiche”.

“Di questo ha bisogno la nuova Europa”, prosegue Romano secondo cui “è per questo che il voto dell’8 e 9 giugno assume un alto significato politico, in grado di condizionare il futuro in modo decisivo”.