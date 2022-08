Europei Monaco 2022, bronzo per Osama Zoghlami nei 3000 siepi

Ala Zoghlami arriva settimo, sul podio anche Ahmed Abdelwahed

C’è tanta Italia e anche un po’ di Sicilia nella finale dei 3000 siepi maschili con Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami che conquistano l’argento e il bronzo durante i campionati europei di Monaco. Gli azzurri sono stati superati soltanto nel finale dallo sprint del finlandese Topi Raitanen.

La gara è stata molto combattuta: ai 1000 metri (tempo di passaggio 2’52’’) il gruppo è ancora molto compatto; a metà gara, partono i gemelli Osama e Ala Zoghlami che mantengono la testa ai 2000 metri con il tempo di passaggio di 5’40’’72. C’è ancora tanta pista da fare però e alla fine gli azzurri non riescono ad arginare l’azione del finlandese che scappa via negli ultimi duecento metri conquistando l’oro in 8’21’’80. Seguono quindi i due italiani Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami, rispettivamente argento e bronzo, che chiudono in 8’22’’55 e in 8’23’’44. Arriva settimo, invece, Ala Zoghlami in 8’27’’82.