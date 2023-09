Europei di kickboxing: ancora un oro per Silvia Gristina

Diversi i siciliani medagliati in Turchia

Dal 26 agosto al 3 settembre 2023, a Istanbul in Turchia, è andato in scena il Campionato Europeo WAKO di kickboxing per le categorie Cadetti e Junior. Tanti gli atleti siciliani in gara nella specialità Pointfighting, con alcuni di questi che tornano a casa anche con una medaglia.

Menzione d’onore per la campionessa Silvia Gristina: la giovane palermitana della squadra Aikya, già campionessa del mondo, è salita sul gradino più alto del podio a Istanbul nella categoria Junior -70kg. Grande soddisfazione per gli allenatori Gainapolo Calajò e Roberto Guiducci.

Al centro Silvia Gristina con i tecnici della nazionale Roberto Guiducci e Davide Colla

È oro anche per Alopari Roberta del Team Marino nella categoria Cadetti -65 kg con l’allenatore Vito Marino. Bronzo invece per Riccardo Oliva (Junior -79 kg) e Dario Contrada (Cadetti – 37kg), entrambi della squadra Aikya allenati rispettivamente da Gianpaolo Calajò e Roberto Guiducci, il primo, e Domenico Mandalari il secondo.

Questi gli altri atleti siciliani convocati nella specialità Pointfighting dalla Federkombat che hanno partecipato al campionato:

