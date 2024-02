Evade dagli arresti domiciliari per spacciare marijuana: arrestato

Il 26enne era già noto ai Carabinieri

CATANIA – Spaccio di droga a Catania ed evasione: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un pregiudicato catanese di 26 anni, già noto ai militari. Come si apprende da un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, infatti, il giovane era stato arrestato diverse volte dai Carabinieri.

L’uomo è stato notato da una pattuglia mentre andava in giro in scooter per via Plebiscito. I Carabinieri, sapendo che il 26enne è agli arresti domiciliari, gli hanno sbarrato la strada e lo hanno perquisito.

Spaccio di droga a Catania: la perquisizione

Nonostante l’uomo abbia raccontato di essere uscito per andare a trovare la nonna nel quartiere di Picanello, i militari hanno trovato, all’interno dello zainetto che portava a tracolla, 120 grammi di marijuana suddivisa in 24 bustine di plastica, già pronte per la vendita al dettaglio.

Dopo la convalida dell’arresto l’uomo non ha potuto più beneficiare degli arresti domiciliari e ha dunque varcato le porte della Casa Circondariale catanese di Piazza Lanza.