Evade per vedere la fidanzata: nuovamente ai domiciliari

Il giovane è ritenuto responsabile di furti con spaccata

ADRANO (CATANIA) – Per andare a trovare la fidanzata un giovane di 24 anni ad Adrano (Catania) è evaso dagli arresti domiciliari ai quali era stato posto nel luglio scorso. È stato trovato da agenti della Polizia di Stato in un’abitazione del paese e su disposizione del pm di turno è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari. Il giovane, ritenuto responsabile di alcuni furti aggravati in paese con il metodo della spaccata e già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal questore, non era stato trovato nella sua abitazione durante un controllo e non aveva fornito al padre che vive con lui nessun dettaglio sui motivi dell’allontanamento.