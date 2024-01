Evade dai domiciliari e passeggia per strada, arrestato un 37enne

L'uomo è stato notato nel quartiere San Cristoforo

CATANIA – Evasione dai domiciliari: con questa accusa i carabinieri della Stazione di piazza Dante hanno arrestato un 37enne pregiudicato di Catania. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, infatti, i militari dell’Arma, nel transitare in via Alonzo e Consoli, in prossimità dell’incrocio con via Belfiore, hanno visto camminare a piedi un uomo il cui volto non è passato inosservato.

Evasione dai domiciliari: il controllo

I militari infatti lo hanno immediatamente riconosciuto come un 37enne a loro ben noto per pregressi problemi giudiziari e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la sua abitazione ubicata in zona.

In quel momento il 37enne, probabilmente nella speranza di non essere riconosciuto, ha continuato a camminare in modo disinvolto in direzione dell’autovettura di servizio con i militari a bordo. Aveva quasi superato l’auto quando i Carabinieri, consapevoli che non si erano sbagliati, sono scesi immediatamente e, dopo averlo bloccato, lo hanno identificato.

L’arresto

Procedendo alle verifiche del caso i Carabinieri hanno accertato, anche per il tramite della Centrale Operativa, che il 37enne era uscito di casa e se ne era allontanato senza alcuna autorizzazione.

L’uomo è stato arrestato dai militari dell’Arma per evasione e posto a disposizione dell’’Autorità Giudiziaria che, convalidato l’arresto, ha disposto nuovamente la sottoposizione agli arresti domiciliari.