Ex centro sociale Auro, concorso di idee per un “urban center”

Al primo classificato andrà un premio di 215 mila euro

CATANIA – Là dove c’era un centro sociale occupato, prima o poi ci sarà un “hub turistico e centro per la mobilità”. Da quando è stato sgomberato l’Auro, il 14 settembre 2021, si sapeva che l’edificio di via Santa Maria del Rosario, nel cuore del centro storico di Catania, sarebbe diventato altro.

Lo aveva detto l’allora sindaco di Catania Salvo Pogliese, annunciando di avere ottenuto un finanziamento da nove milioni di euro per rendere l’ex cso un “urban center” per i turisti. Un’immagine che il concorso di idee appena pubblicato da Palazzo degli elefanti avrà il compito di trasformare in realtà.

Il costo stimato per la realizzazione di quello che viene chiamato un “Centro servizi turistici per il territorio”, dotato di un “sistema di orientamento e conoscenza turistica”, è di sei milioni e 250mila euro. Oltre cinque milioni e mezzo serviranno per i lavori edili, gli altri per riempire un immobile completamente rimesso a nuovo, dopo anni di occupazione.

Il concorso di idee

Ieri, il 19 settembre 2023, il concorso di idee è diventato di dominio pubblico. L’obiettivo, al termine delle due fasi in cui è organizzato, è che il municipio si ritrovi tra le mani “un progetto con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica“.

Qualcosa di più, insomma, di avveniristici render. Anche perché chi vincerà il concorso di idee dovrà poi occuparsi, con un affidamento che passerà da una “procedura negoziata senza bando”, anche della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori.

Le scadenze e i premi

Il calendario delle scadenze è già stato stilato: il 22 novembre finirà la prima fase e la commissione (la stessa per la prima e la seconda parte del concorso) sceglierà cinque idee, i “concept”, che passeranno alla seconda fase. Cioè quella della progettazione vera e propria.

L’1 febbraio 2024 dovrebbe essere pubblicata la graduatoria definitiva e, da quella data, il vincitore avrà poi 60 giorni per la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica. Al primo classificato andrà un premio di 215mila euro, mentre agli altri quattro saranno distribuiti 13mila e cinquecento euro ciascuno.

Il futuro del centro sociale Auro

“Il rinnovato immobile settecentesco – si legge sul sito creato ad hoc per il bando – diverrà al contempo spazio fisico di assistenza ai turisti in arrivo in Città e luogo in cui approfondire la conoscenza del territorio attraverso un’area virtuale e interattiva, un Urban Center dove raccontare programmi e progetti per la Città sui servizi riferiti alla mobilità sostenibile”.

Come i progettisti immagineranno questo spazio si vedrà all’inizio del 2024. Quando il capitolo Auro della storia di Catania si avvierà ufficialmente verso l’archiviazione.