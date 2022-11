Ex colonnello ucciso in casa: fermato il figlio 24enne

Pare che l'uomo sia stato colpito mentre era sul divano

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto, con ferite da taglio vistose sul corpo, nella sua casa in via Rosolen a Vittorio Veneto, nella provincia di Treviso. Da subito le forze dell’ordine hanno pensato ad un omicidio scaturito in ambito familiare, per questo è stato poi arrestato il figlio di 24 anni, che è stato trovato dai carabinieri in stato confusionale in casa. La vittima è Francesco De Felice, colonnello in congedo.

A dare l’allarme ai carabinieri, questa mattina, è stata la moglie convivente dell’uomo. Sul posto i carabinieri di Treviso e Vittorio Veneto e il P.M. della Procura della Repubblica di Treviso. Il figlio della vittima, che dalle primissime informazioni sembrerebbe soffrire di problemi psichici, è accusato di omicidio ed è stato trasferito nel carcere di Treviso.

Secondo quanto ricostruito, a causa di recenti segni di squilibrio mentale pare la famiglia del giovane avesse messo in programma un trattamento sanitario che tuttavia non era ancora stato avviato.

L’uomo, secondo quanto emerso, è stato colpito mentre con un corpo contundente e con vari fendenti arrecati con un coltello da cucina mentre si trovava sul divano. Il figlio avrebbe ammesso in modo parziale e confuso il suo coinvolgimento nel delitto ma a rendere concreta la sua responsabilità diretta dell’accaduto sarebbe stato il resoconto della madre che era in casa.