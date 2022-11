Ex moglie e compagna piangono il “marito” ma alla sepoltura c’è una terza donna

Tutto è accaduto al momento di sbrigare le pratiche burocratiche

ROMA – Tre mogli per un solo uomo. La storia che ha dell”incredibile è stata raccontata dal “Il Secolo XIX” ed è accaduta a La Spezia dove due donne l’ex moglie e la compagna hanno scoperto dell’esistenza di una terza donna, la legittima moglie, mentre piangevano sulla salma dell’uomo appena scomparso.

Tutto è accaduto al momento di sbrigare le pratiche burocratiche per la sepoltura quando l’addetto del Comune ha chiesto alla moglie di firmare le carte. Il nominativo di chi doveva apporre la firma però non era di nessuna delle due presenti: l’atto ufficiale dell’anagrafe indicava un’altra persona come moglie. È stato così che si è scoperto che c’era una terza donna, che l’uomo aveva sposato sette anni prima, e di cui pochissimi sapevano l’esistenza. Eppure era così, era tutto scritto nero su bianco, sul certificato di matrimonio. Così mentre le prime due signore sono passate dal pianto alla rabbia in pochi secondi la terza donna, moglie legittima del defunto, è stata trovata in un appartamento di un palazzo del centro città.

La donna non sapeva nulla della morte del marito e dopo essere esplosa in pianto ha dovuto raggiungere l’obitorio in tutta fretta per firmare le ultime pratiche legate alla sepoltura dell’uomo, incrociando così gli sguardi furiosi dell’ex moglie e della compagna.