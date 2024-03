Ex Pip, comincia la corsa per l’assunzione: ecco quando terminerà

Il programma che porterà alla stabilizzazione

PALERMO- L’obiettivo dell’assunzione degli ex Pip è stato fissato e perseguito al massimo livello, quello del presidente della Regione. “Era un impegno assunto con i lavoratori e con i loro rappresentanti sindacali, che è stato mantenuto – ha detto Renato Schifani –. Così come lo manterremo anche per la parte restante del personale, assicurando equamente anche a loro una stabilità economica e un po’ più di serenità alle loro famiglie”.

“Grazie all’input dato dal presidente e dalla giunta – chiosa Mimma Calabrò, storica sindacalista della Fisascat Cisl – finalmente si sta per chiudere una lunghissima pagina di precariato”. Gli anni Novanta, ‘Emergenza Palermo’, il bacino dei precari… Tutte cose di un altro mondo, del secolo scorso che hanno trovato un esito nell’assorbimento alla Sas, partecipata della Regione.

Le procedure e i tempi

Ora bisognerà completare le procedure che hanno un limite temporale: il prossimo 2 aprile, il confine per la stabilizzazione dei primi 992. “Entro il 30 aprile – dice la sindacalista Calabrò -, secondo il cronoprogramma annunciato, sarà completata la tranche iniziale dei 1.166. Poi, con l’impegno preso dalla politica, toccherà alla seconda tranche, fino all’esaurimento dell’intero bacino di questo precariato. Noi siamo fiduciosi: nessuno verrà lasciato indietro. Noi seguiremo la vicenda, fino a quando l’ultimo ex Pip non verrà assunto”.

La stabilizzazione riguarda 502 persone in categoria A e 490 in categoria B, approdate all’occupazione dopo la graduatoria dei servizi per l’Impiego della Regione. Ma cosa prevede, esattamente, l’agenda?

Dal 12 marzo i ricevimenti

Si comincia domani, martedì 12 marzo, con il ricevimento alla Sas del personale di categoria B. I primi cinquanta saranno accolti dagli uffici, al fine di perfezionare gli adempimenti, dalle 9.30. Poi si riprenderà alle tre del pomeriggio, dal numero cinquantuno in elenco, fino al numero cento. Sabato 16 marzo, la categoria B sarà esaurita e, da domenica (non è previsto il festivo per la pratica egli ex Pip), con le stesse modalità, toccherà alla categoria A. Tutta questa fase verrà completata mercoledì 20 marzo. Alcuni nominativi sono presenti in entrambi gli elenchi. I ‘doppioni’ dovranno optare per un elenco, lasciando liberi i posti nell’altro. Chiunque, fino al 30 marzo, sarà sempre libero di andarsene, dismettendo i panni dell’ex Pip, alla vigilia del traguardo di una vita.