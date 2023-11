Ex Pip, l’allarme e la richiesta a Schifani: “Incontro urgentissimo”

Le preoccupazioni dei sindacati

PALERMO- “Egregio Sig. Presidente, le scriventi OO.SS., con la presente, richiedono la realizzazione di un urgentissimo incontro da svolgersi prima della pubblicazione dell’elenco/graduatoria definitivo degli Ex Pip prossimi alla ricollocazione”. La nota è siglata dai sindacati Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs Uil, Asud, Cisal, Confintesa, Ugl, Usb. E nasconde più di una apprensione per il destino dei lavoratori in procinto di passare alla Sas, la partecipata della Regione. Oggi, all’assessorato al Bilancio, c’è stata una riunione.

Gli errori e i lavoratori in bilico

Una prima questione è stata raccontata da LiveSicilia.it. Su alcuni ex Pip penderebbe il rischio dell’esclusione dalla stabilizzazione per errori materiali nella compilazione della graduatoria. Una vicenda paradossale che, tuttavia, sta preoccupando molto gli ex partecipanti al bacino ‘Emergenza Palermo’.

Il programma delle stabilizzazioni

“Un altro aspetto da affrontare urgentemente – dice Mimma Calabrò della Fisascat Cisl – è il cronoprogramma delle assunzioni che deve andare avanti, senza ritardi. Sono necessarie delle rassicurazioni prima che sia stilata la graduatoria definitiva”. (nella foto: la fila agli sportelli, per la presentazione delle domande)