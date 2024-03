Ex Pip, le prime firme sui contratti per lo scaglione iniziale

Calabrò: "Hanno lavorato con professionalità"

PALERMO – Dopo vent’anni di precariato gli ex Pip a partire da sabato firmeranno un contratto a tempo indeterminato. Lavoreranno per la società partecipata “Servizi ausiliari Sicilia” della Regione siciliana. I neo assunti sono 992, ma diventeranno 2.250 nelle fasi successive.

“Siamo già impegnati per ottenere il passaggio della restante parte in Sas. Una battaglia importante è stata vinta – spiega Mimma Calabrò, della Fisascat Cisl -. Si tratta di professionalità che con il sudore hanno lavorato per uffici pubblici, scuole, ospedali mettendo sempre al servizio della collettività. Continueremo a stare al fianco dei lavoratori fino a quando tutti avranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Poi penseremo alle successive battaglie affinché questi lavoratori non dovranno sentirsi lavoratori di serie B”.

“Vogliamo ringraziare – conclude Calabrò – tutti coloro che hanno contribuito al risultato, predisponendo gli atti amministrativi e legislativi che hanno definito il percorso: il presidente della Regione Renato Schifani che ha chiuso questa pagina di ingiustizia sociale, l’assessore Marco Falcone e l’ex assessore Gaetano Armao, il presidente della Sas Mauro Pantò”.