Ex Pip, tensione per l’ultimo metro: “Siamo pronti a tornare in piazza”

Perché la situazione degli ex Pip si è un po' arenata

PALERMO- L’ultimo metro, al momento, sta risultando quello più arduo da percorrere, secondo alcune voci sindacali. C’è tutto per stabilizzare gli ex Pip, lavoratori del bacino ‘Emergenza Palermo’, precari da una vita. Ma la data certa dell’assorbimento da parte della Sas, società partecipata della Regione, secondo un cronoprogramma fissato da tempo, non è stata ancora raggiunta. Le ultime novità riferiscono che la prima tranche, di poco più di mille e cento persone, dovrebbe entrare a regime dal primo marzo o dal primo aprile. Poi ci saranno gli altri da sistemare. Ed è su questo punto che le onde si increspano, come è emerso dall’ultimo incontro al dipartimento del Lavoro.

Il sit-in dei sindacati

“Per mercoledì prossimo – racconta Mimma Calabrò della Fisascat Cisl – abbiamo indetto, come sindacati un sit-in ad oltranza all’assessorato del Lavoro e non firmeremo nessun accordo definitivo se prima non avremo certezze su tutti gli ex Pip. Secondo il programma, la seconda quota doveva essere assunta entro il 30 aprile, per completare la ricollocazione. Ma non sembra che siamo vicini al traguardo”.

A piccoli passi…

In ogni caso, durante l’incontro, qualche piccolo passo si è mosso. Si è parlato di ore di lavoro, di paga (sarà 864 euro netti al mese, per tredici mensilità, con percentuali che possono variare a seconda delle situazioni contingenti) e di immissione nei dipartimenti. “Tanti settori hanno bisogno degli ex Pip – incalza Calabrò -, i posti ci sono e parliamo di personale esperto e qualificato. Ci appelliamo, ancora una volta, al presidente Schifani che ha dimostrato di avere a cuore le sorti dei lavoratori. Si faccia sempre più garante del percorso di stabilizzazione”.