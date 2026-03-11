Expo della Pubblicità compie 20 anni: dal 13 al 15 marzo a Misterbianco

Appuntamento al centro fieristico SicilFiera

CATANIA – Il punto di riferimento per il mondo della comunicazione al Sud Italia celebra 20 anni: Expo della Pubblicità festeggia il compleanno dal 13 al 15 marzo 2026, al centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco, nel Catanese. Tre giorni di celebrazione, ma anche e soprattutto per guardare al futuro del settore: tra innovazione, networking e nuove opportunità per le imprese. Protagoniste saranno le nuove tecnologie per la stampa di grande formato. Mostrando soluzioni all’avanguardia per qualità, velocità ed efficienza energetica. Grazie alla tecnologia di software di gestione integrata e applicazioni innovative.

Nelle giornate dal 13 al 15 marzo 2026, grande spazio a Expo della Pubblicità sarà dedicato anche all’abbigliamento promozionale. Che fa dei suoi punti di forza la sostenibilità e la personalizzazione: con tessuti tecnici, materiali eco-friendly e nuove tecniche di stampa e ricamo. Oltre agli immancabili gadget pubblicitari, con proposte che puntino a tenere insieme funzionalità, design e, anche in questo caso, sostenibilità. Risponde alla nuova sensibilità del mercato. Il tutto attraverso macchine da stampa di ultima generazione, davvero d’aiuto alle imprese con un’automatizzazione sempre più evoluta e l’integrazione con i sistemi digitali avanzati. Per ottimizzare i processi produttivi, migliorando la competitività delle imprese.