Extracomunitari nascosti nel camion: scoperti nel Milanese

Avrebbero approfittato di un attimo di sosta a Catania, tagliato il tendone e poi si sarebbero nascosti all'interno del mezzo

CATANIA. Il camionista si ferma un attimo in un’area di servizio e loro ne approfittano per intrufolarsi nel cassone. Sei immigrati sudanesi senza permesso di soggiorno tagliano il tendone e si nascondono nel mezzo, ma vengono scoperti dai vigili urbani di Peschiera Borromeo, nel Milanese.

È successo giovedì pomeriggio, anche se la notizia è trapelata solo adesso. Secondo quanto è emerso, l’autotrasportatore era assolutamente all’oscuro di tutto. Ma vigili urbani hanno deciso di approfondire il controllo, dopo aver sentito dei rumori. Così si è giunti alla loro individuazione.

A quanto pare i sei non avevano compreso che fosse in corso un controllo e in quel momento stavano cercando di uscire. Uno degli immigrati, minorenne, è stato trasferito in un centro d’accoglienza. Per gli altri cinque è scattato l’obbligo di presentarsi in Questura.