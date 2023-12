Fabbrica Finocchiaro: tradizione, qualità e artigianalità

La Fabbrica del Cioccolato Finocchiaro si trova a Giarre, in Corso Italia 201. È stata fondata da nonno Santo Finocchiaro nel 1914, quando, di ritorno dall’Argentina, trasformò la sua pasticceria in una fabbrica destinata alla produzione artigianale di caramelle speciali e confetti pregiati. Il fondatore fu anche l’inventore delle caramelle a sigaretta oltre che vincitore di importanti riconoscimenti fin dal 1915. La produzione delle caramelle e dei confetti andò avanti fino agli anni ’70.

La grande passione, l’amore per la qualità e le ricette “segrete” furono poi tramandate da Santo al figlio Giovanni, che oltre a far crescere l’azienda a Sua volta trasferì al figlio Gaetano tutto quello che aveva imparato dal nonno. Nel 2005 la sede storica fu restaurata proprio da uno dei nipoti del fondatore, Gaetano Finocchiaro, che con un lavoro certosino di restauro trasformò l’azienda nell’unico “Locale Storico D’Italia” della Sicilia orientale, che ancor oggi gestisce con lo stesso intatto entusiasmo insieme alla moglie Katia, con cura, passione e amore.

Idee regalo firmate Finocchiaro: panettone, pandoro e molto altro

La Fabbrica del Cioccolato Finocchiaro propone diverse idee regalo per Natale, andando incontro ai vari gusti della clientela. L’azienda cura l’artigianalità e propone, infatti, pandori e panettoni artigianali ai gusti: pera e cioccolato, moscato, marron glacé, pistacchio e cioccolato. Un’alternativa è il panettone classico milanese basso, che resta fedele alla tradizione. La Fabbrica del Cioccolato Finocchiaro seleziona e commercializza anche raffinati liquori dai diversi gusti: pistacchio, mandorla, cioccolato e arancia, zibibbo e malvasia che abbinati ad una scatola di cioccolatini e praline potrebbero diventare delle ottime idee regalo per le festività natalizie. Per chi invece desidera regalare qualcosa di particolare e originale, Fabbrica Finocchiaro propone un’infinita quantità di idee per i regali natalizi per tutte le tasche. È possibile scegliere di personalizzare ceste e scatole natalizie, con prodotti di alta qualità firmati Fabbrica Finocchiaro.

Un’esperienza d’acquisto autentica per la clientela

Entrando da Fabbrica Finocchiaro, è possibile vivere una vera e propria esperienza, grazie alla suggestiva location, testimone liberty delle novecentesche fabbriche siciliane di caramelle, confetti pregiati e confetture. Conserva facciate, ampi spazi originali divisi da archi e colonne, alti soffitti affrescati, arredi e cimeli. Un’esperienza autentica a tutto tondo, che coniuga gusto, arte e cultura, immergendosi in un’atmosfera d’altri tempi. Alla Fabbrica Finocchiaro è possibile gustare 34 tipi di cioccolata in tazza, tè, tisane e tante golosità al cucchiaio.