Federazione autonoma bancari italiani, rinnovati gli organismi regionali

Carmelo Raffa riconfermato coordinatore regionale della Fabi

CATANIA – Si è svolta stamani a Catania l’assemblea dei quadri sindacali della Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani) sindacato maggiormente rappresentativo del settore credito in Sicilia e nell’intera Nazione. Si sono dibattuti i temi attuali della categoria e in particolare quelli specifici esistenti nell’isola.

Fabi Sicilia, la nuova segreteria

Al termine dei lavori si è proceduto al rinnovo delle cariche regionali. Sono stati eletti componenti della nuova Segreteria Regionale i Coordinatori dei Sindacati Territoriali: Carmelo Raffa, Cetty Di Benedetto, Gaetano Motta, Antonello Messina, Massimo Pellegrino, Francesco Urso, Paola Corallo, Salvatore Messina.

Faranno parte, altresì, della nuova Segreteria: Giuseppe Scelta, Gaetano Castagna, Irene Faro, Salvo Fausto Castiglione, Antonio Argento, Alfonso Scimé, Sergio Spilla, Guglielmino Ciavorella, Piero Briuglia e Antonino Catalanotti.

Il problema occupazionale

Al termine dei lavori Carmelo Raffa, riconfermato all’unanimità Coordinatore FABI per la Sicilia, ha dichiarato: “Preoccupa ai sindacalisti Fabi che gli Istituti di Credito continuano a chiudere i propri sportelli e in particolare nei piccoli Comuni. La preoccupazione maggiore riguarda il ridimensionamento degli organici nell’isola. Raffa fa rilevare che a fronte di oltre 2.000 esodi e pensionamenti effettuati nell’ultimo quinquennio le Banche in Sicilia hanno assunto meno di cinquanta unità lavorative”.

“Richiamiamo – continua il Coordinatore Regionale Fabi – gli amministratori delegati e in particolare quelli più sensibili “al sociale” di affrontare concretamente il problema occupazionale nell’isola dove ogni anno vanno via e preferendo gli Stati Esteri migliaia di giovani preparati. Pertanto, conclude Raffa, chiediamo che vengano fatte nuove assunzioni in Sicilia di almeno 500 unità lavorative”.