“Faccio il manager negli Emirati Arabi”, ma era tutta una truffa

La vittima era una sua amica d’infanzia

CATANIA – Incontra un’amica d’infanzia e la truffa, vendendole per 500 euro degli orologi svizzeri che sarebbero dovuti arrivare direttamente dagli Emirati Arabi. In realtà infatti lui non lavorava per nulla nel Golfo Persico. E a volerla dire tutta non lavora neanche a Catania. Era tutta una truffa. Lui è un disoccupato. Il suo solo obiettivo, pur mettendoci la faccia, era derubare l’amica.

Così lei, appena ha capito tutto, lo ha denunciato agli agenti del Commissariato di Borgo Ognina, che lo hanno individuato e deferito all’autorità giudiziaria. La parola passa alla Procura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in pratica, lui l’ha cercata sui social.

La truffa

Le ha chiesto di vedersi per un caffè e ha gettato l’amo. Purtroppo la donna c’è cascata e ha pagato. Tanto più che lui le ha raccontato di aver fatto il formatore di piloti e aver lavorato pure nel settore del noleggio degli aeroplani.

Così gli ha fatto un bonifico quasi senza pensarci due volte: non poteva certo pensare che quel suo vecchio amico fosse diventato un truffatore. Poi però ha dovuto ricredersi. Passavano i giorni, poi le settimane e i mesi, fin quando ha cercato di ricontattarlo tramite un familiare di lui. È stato a quel punto che si è resa conto di cosa era successo: lui l’ha truffata.

Non appena è arrivata la denuncia in Commissariato, i poliziotti hanno subito provveduto ad avviare le indagini. E sono riusciti a individuare il truffatore.