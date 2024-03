Facebook e Instagram down: disagi per tutti gli utenti

Ecco cosa è successo

Problemi per tutti gli utenti di Facebook e Instagram. Da qualche minuto tutte le sessioni di navigazione sui social di Meta sono scadute e viene rifiutato qualsiasi ulteriore tentativo di accesso da parte di chiunque provi a inserire le proprie credenziali.

I disagi legati a Facebook e Instagram down sono confermati dal sito Downdetector, piattaforma che raccoglie segnalazioni di disservizi in rete. Risulta fuori servizio anche Threads, il nuovo social “parente” di Instagram.

“Siamo consapevoli di un problema che sta interessando il login su Facebook”, si legge sulla piattaforma tramite cui Meta informa gli utenti sullo stato dei propri servizi. L’azienda, continua l’avviso, è al lavoro per risolvere le problematiche legate a Facebook e Instagram down. Per ogni ulteriore aggiornamento è possibile consultare la piattaforma ufficiale di monitoraggio dei servizi Meta. Dopo un po’ il problema è stato risolto.